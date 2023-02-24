"جنية".. تعرف على الدرون القتالية الإماراتية

2023/02/24 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي عرض طائرة مسيّرة قتالية تحمل اسم "جنيّة"، وهي صنعت في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتميز بإمكانيات متقدمة وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

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