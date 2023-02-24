2023/02/24 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على عصابة تتاجر بالبشر و5 متهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ان “قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفرزة من استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع مكافحة الاتجار بالبشر و حسب معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من […]

ظهرت المقالة بغداد..



القبض على عصابة تتاجر بالبشر و5 متهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة أولاً على ايرث نيوز.

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