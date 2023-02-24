2023/02/24 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _kLyUtno7IU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملية زراعة القوقعة.. منحة أمل تعيد السمع لفاقديه | عوافي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عملية زراعة القوقعة.. منحة أمل تعيد السمع لفاقديه | عوافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).