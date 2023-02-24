لتأمين حصة الأشهر الأولى.. العراق يشتري حنطة بأكثر من 100 مليون دولار

2023/02/24 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف تجار أوروبيون، اليوم الجمعة، عن شراء العراق 250 ألف طن من القمح الاسترالي، بسعر يقدر بنحو 428 دولارا للطن.

ونقلت وكالة الانباء العالمية "رويترز" عن التجار قولهم الذي تابعته (بغداد اليوم) إن "العراق اشترى حوالي 250 ألف طن من القمح ومن المتوقع أن يكون مصدره أستراليا، وذلك في مناقصة دولية مقيدة بعدد محدود من المشاركين هذا الأسبوع".

وأضاف التجار أن "القمح يُعتقد أنه كان بسعر يقدر بنحو 428 دولارا للطن دون تكلفة الشحن كما يُعتقد أن شركتي فيتيرا وذا أندرسونز هما جهة البيع"، مشيرين إلى أن "المناقصة سعت لشراء قمح من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا".

وتستمر الحكومة العراقية باستيراد الحنطة لتأمين الامن الغذائية وحصص السلة الغذائية للاشهر الاولى من العام الحالي لحين موعد حصاد الحنطة العراقية في نيسان المقبل، فيما تزاحم الحكومة العراقية المشترين العالميين لضمان اكبر كمية ممكن من خزين الحنطة في صفقات استيراد استباقية وسط الازمة الروسية الاوكرانية وتزايد الطلب على الحنطة.

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