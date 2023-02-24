2023/02/24 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأنّ هناك عقلًا واحدًا يتحكّم بصانعي الفوضى في العالم، اذ إنّ هؤلاء لا يجدون سوى وصفة واحدة لإحلال السلام: الاستسلام لهم!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("محور الفوضى" و…الاستسلام!) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("محور الفوضى" و…الاستسلام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).