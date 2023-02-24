2023/02/24 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستعد نجوم المستقبل في قارة آسيا لانطلاق المنافسة القارية، وذلك من خلال كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، والتي تبدأ مبارياتها اعتباراً من يوم الأربعاء 1 آذار.وتعود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة العراق..



كأس آسيا للشباب تعود بعد توقف خمس سنوات المركز الخبري الوطني.

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