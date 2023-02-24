2023/02/24 | 16:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TSwkepbnoyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يجدد المضي بالإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في سوق العملة في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يجدد المضي بالإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في سوق العملة في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).