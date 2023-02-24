ممثل السيستاني يفتتح مهرجان دولي في كربلاء: لقد أثبت الشعب العراقي إنه لا يزال وفياً للقضية الحسينية وللمرجعية

2023/02/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل المرجعية العليا والمتولي

الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ

عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، ٢٤ شباط

٢٠٢٣ انطلاق فعاليات مهرجان ربيع

الشهادة الثقافي بعد انقطاع لسنوات

بسبب جائحة كورونا.

وقال

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