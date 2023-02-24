ضبط مخالفات بصرف مخصصات خطورة لرئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى

2023/02/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبطٍ صرف

مبالغ مُخصَّصاتٍ، وتلاعب في تخصيص

أراضٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في

مُحافظة ديالى.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون

الخبر

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