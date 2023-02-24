النزاهة تضبط متهمين تلاعبوا بكميات

2023/02/24 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ضبطت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، متهمين تلاعبوا بكميات "إعاشة مستشفى كركوك" لسرقة اموالها.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "ملاكات تحقيق الهيئة في كركوك وخلال عملية الضبط التي نفذتها والتي تقصت عن معلوماتٍ بشأن شبهات فسادٍ وسرقةٍ لأموال الدولة في مُستشفى كركوك العام قادت إلى الكشف عن حصول تلاعبٍ في قوائم المرضى الراقدين".

وأضافت أن "مطابقة القوائم الموجودة في شعبة الإعاشة مع الأعداد الحقيقيَّة للمرضى الراقدين كشفت عن إضافة أسماءٍ وهميَّةٍ وأشخاصٍ مُتوفّين على تلك القوائم؛ لغرض سرقة المبالغ المُخصَّصة للإطعام، لافتةً الى قيام المستشفى بتأمين احتياجات المرضى من الطعام عن طريق لجنة شراء الأرزاق الطريَّة بالاعتماد على القوائم التي تردُ من الردهات والتي تتضمَّن أسماء وأعداد المرضى ونوعيَّة الطعام الذي يُقدَّمُ لهم".

وأكَّدت أنه "تم ضبط مسؤولة الإعاشة في المستشفى التي أقرَّت بقيامها بالتلاعب في قوائم أسماء المرضى الراقدين بعلم ومُوافقة مسؤول الإعاشة السابق الذي تمَّ ضبطه هو الآخر بعد صدور أمر قبضٍ بحقِّه، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط قوائم الأسماء للمُدَّة من (1 / 11 / 2022 - 19 / 2 / 2023)".

وتابعت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (340) ق.ع".

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