قلق إضافي على المرضى.. توقف شبه تام للعمليات الجراحية بديالى-عاجل

2023/02/24 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن توقف شبه شامل عن اجراء العمليات الجراحية في مستشفيات ديالى، وسط قلق كبير على صعيد الاوساط الشعبية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اطباء ديالى قرروا تعليق اجراء العمليات الجراحية في المستشفيات ضمن مايعرف بالعمليات الباردة واستثناء الحالات الحرجة فيما توقفت كل الاستشاريات على خلفية اغتيال اخصائي القلبية في مستشفى بعقوبة التعليمي الدكتور احمد طلال المدفعي".

واضاف ان "توقف العمليات دخل يومه الثاني دون اية مؤشرات على انهاء التعليق الذي اصدرته نقابة الاطباء"، لافتا الى ان "الوضع قد يزداد سوءًا ويصبح مصدر قلق حقيقي لعشرات المرضى الذين ينتظرون اجراء عملياتهم في اختصاصات متعددة".

واشار الى أن "هناك حراكا حكوميا من اجل التنسيق مع نقابة الاطباء لاعادة الاوضاع الى مسارها الطبيعي بعد طمأنتها والاستجابة لمطاليبها"، مؤكدا ان "استمرار التعليق سيضر الكثيرين خاصة وان الصيدليات هي الاخرى مغلقة لليوم الثاني".

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