الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس النواب اليمني

2023/02/24 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ، اليوم الجمعة، سلطان سعيد عبد الله البركاني رئيس مجلس النواب اليمني.وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان في بيان ان “رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل سلطان سعيد عبد الله البركاني رئيس مجلس النواب اليمني”.

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