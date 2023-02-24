2023/02/24 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: taugePZsmXc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الامن والدفاع تؤكد ضرورة التدوير الوظيفي للمناصب الأمنية وابعادها عن القرار السياسي في ديالى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الامن والدفاع تؤكد ضرورة التدوير الوظيفي للمناصب الأمنية وابعادها عن القرار السياسي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).