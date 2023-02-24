2023/02/24 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e3sl23Onvfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل كاظم الطوكي يصف قانون الانتخابات الحالي بأنه الحامي لحقوق الجماهير والمرشح معاً) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل كاظم الطوكي يصف قانون الانتخابات الحالي بأنه الحامي لحقوق الجماهير والمرشح معاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).