العراق يعرب عن التزامه بقرارات منظمة الصحة العالمية والعمل على تطوير الخدمات الصحية

2023/02/24 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارك وفد جمهورية العراق برئاسة وزير الصحة، الدكتور صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، في مؤتمر القمة الوزاري العالمي الخامس لسلامة المريض ٢٠٢٣ المنعقد في سويسرا، وذلك برعاية الرئيس الفيدرالي لسويسرا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “تم خلال المؤتمر بحث سلامة المريض من خلال مراجعة القرارات السابقة ومدى التزام […]

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