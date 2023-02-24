2023/02/24 | 17:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، عن عدد الدراج الوظيفية المخصصة...

ظهرت المقالة المالية النيابية: 376 ألف درجة وظيفية في موازنة 2023 أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: 376 ألف درجة وظيفية في موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: 376 ألف درجة وظيفية في موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).