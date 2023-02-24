في ذكرى الغزو.. أوكرانيا تتأهب لهجوم مضاد وروسيا تهدد

2023/02/24 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن بلاده "ستفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة"، بينما أعلن وزير دفاعه التحضير لشنّ هجوم مضاد على روسيا التي بدأت الحرب على أوكرانيا قبل عام.

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