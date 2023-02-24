الحلبوسي يستقبل “إبراهيم بوغالي”رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

2023/02/24 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائزي إبراهيم بوغالي،اليوم الجمعة، الى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني العربي.وذكر مكتب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن” الحلبوسي […]

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