“تعادل وفوز” حصيلة مباريات اليوم في الدوري الممتاز

2023/02/24 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جرت في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة اليوم مباراتان في بغداد ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.ففي المباراة الأولى التي جرت في ملعب الساحر احمد […]

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