وزير الدفاع الأمريكي لـCNN: نظيري الصيني رفض اتصالي.. ويعرف أين يجدني

2023/02/24 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه لم يتحدث "منذ شهرين" مع نظيره الصيني وي فنغي، مشيرا إلى أن الأخير رفض تلقي مكالمة في أعقاب إسقاط الولايات المتحدة المنطاد الصيني المشتبه بأنه كان يستخدم للتجسس، الأمر الذي تنفيه بكين.

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