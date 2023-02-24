"قديسة المسرح".. الاء حسين تنعى فنانة عراقية كبيرة

2023/02/24 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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الوداع لكبيرتنا قديسة المسرح العراقي و راهبته المخلصة ، الاستاذة الرائدة ((ازادوهي صموئيل ))، تقبلها الله بواسع رحمته .





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