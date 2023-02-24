عشائر ديالى توقع وثيقة شاملة لحماية الأطباء: 5 بنود

2023/02/24 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

وقعت عشائر ديالى، اليوم الجمعة، وثيقة بالإجماع تعتبر عمليات استهداف الاطباء من الجرائم السوداء المدانة والمستنكرة.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى في وزارة الداخلية، علي محمود الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عشائر ديالى وقعت وثيقة تتضمن خمسة بنود (مهمة) بخصوص ملف استهداف الأطباء"، داعيةً القوات الامنية الى "تسريع وتيرة الإجراءات للنيل من الجناة دون اي تأخير".

وأضاف الربيعي، أن "الوثيقة تضمنت اعتبار اي تهديد او استهداف مباشر للاطباء كفعل ارهابي مدان ومستنكر، فضلا عن منع اخذ (الفصل العشائري) من الأطباء، واعتبار تهديدهم من الجرائم السوداء الإرهابية"، لافتا الى ان "العشائر تحرص على النخب الطبية وكل الاختصاصات الاخرى ولن تسمح بأية تجاوزات عليهم".

الربيعي أشار الى ان الوثيقة خاطبت "أي مواطن يشعر بالمظلومية من طبيب اتخاذ الاجراءات القانونية وفق مساراتها المعروفة"، واصفةً كل من "لديه تقرير رسمي يؤكد مظلوميته فنحن معه، اما بخلاف ذلك يعد اعتداء وتجاوزا مرفوضا".

وتشهد محافظة ديالى اضرابا شاملا من قبل الاطباء حيث تم غلق العيادات وايقاف شبه تام للعمليات الجراحية في المستشفيات فضلا عن اغلاق الصيدليات احتجاجا على اعمال العنف المتزايدة في المحافظة ضد الاطباء.

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