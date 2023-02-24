المرور العامة تتخذ إجراءات بحق السيارات التي تُحدث صوتاً عالياً

2023/02/24 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الجمعة، اتخاذ إجراءات بحق السيارات

التي تُحدث صوتاً عالياً.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور

العميد زياد القيسي في تصريح تابعته

وكالة نون الخبرية، إن "مفارز المرور في

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