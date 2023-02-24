بعد تأخرها 5 سنوات.. ما مكاسب العراق من جولة التراخيص النفطية الجديدة؟

2023/02/24 | 18:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق جولة التراخيص النفطية الخامسة مع شركة إماراتية وأخرى صينية، مما ستوفر 250 ألف برميل من النفط يوميا ومليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، مع اشتراط تشغيل اليد العاملة العراقية ما نسبته 90%.

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