2023/02/24 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _UGtMTEEdo0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاسم والبعث.. فشل الاغتيال ومحاكماته | انقلابات العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قاسم والبعث.. فشل الاغتيال ومحاكماته | انقلابات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).