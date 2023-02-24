رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية يفتتح اجتماع رقم (42)

2023/02/24 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتح رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية أحمد بن ناصر الفضالة ، اليوم الجمعة، اجتماع رقم (42).

ود انتخب جمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية ثلاث اعضاء للجنة التنفيذية هم كلا من :-١- صفوان بشير يونس / العراق٢- عبدالرحمن محمد عبدالله / الصومال٣- فؤاد بن سليمان / الجزائر

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