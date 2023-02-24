رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية يفتتح اجتماع رقم (42)

افتتح رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية أحمد بن ناصر الفضالة ، اليوم الجمعة، اجتماع رقم (42).
ود انتخب جمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية ثلاث اعضاء للجنة التنفيذية هم كلا من :-١- صفوان بشير يونس / العراق٢- عبدالرحمن محمد عبدالله / الصومال٣- فؤاد بن سليمان / الجزائر
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