2023/02/24 | 18:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، المضي بقانون الانتخابات الجديد سانت ليغو،...

ظهرت المقالة نائب عن دولة القانون بشأن قانون الانتخابات: متفقون على سانت ليغو أولاً على المسلة.

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