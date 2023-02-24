2023/02/24 | 18:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ضمن اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/24 | 18:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ضمن اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ضمن اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).