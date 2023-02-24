2023/02/24 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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شكرا جزيلا لاخواننا في مديرية مرور ديالى لمشاركتهم مصابنا في استشهاد الدكتور احمد طلال المدفعي وتامين طريق التشييع ومصاحبة سيارات الاسعاف خلال التشييع في شوارع بعقوبة .



وتعقيبا حول ما اثير من موضوع الغرامات اثناء التشييع نود ان نبين اسفنا للمواطنين المشاركين في التشييع والذين ركنوا سياراتهم في اماكن مخالفة اضطراريا واعلن السيد نقيب الاطباء استعداده لتحمل الغرامات التي فرضت على المشيعين لان ابطال المرور كانوا يطبقون القانون والعذر موجود للجميع .



مع تحيات اخوتكم اطباء ديالى...

بيان نقابة الاطباء في ديالى

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