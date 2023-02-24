"قديسة المسرح".. وفاة الفنانة الرائدة "ازادوهي صاموئيل"

2023/02/24 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نعت نقابة نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، الفنانة العراقية "ازادوهي صاموئيل" عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

وقالت النقابة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، " تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنانة الكبيرة، ازادوهي صاموئيل"، داعيةً ان "يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان".

ونعت الفنانة العراقية، الاء حسين، ازادوهي صاموئيل، قائلةً "الوداع لكبيرتنا قديسة المسرح العراقي و راهبته المخلصة، الاستاذة الرائدة ((ازادوهي صموئيل ))، تقبلها الله بواسع رحمته".

الجدير بالذكر ان الفنانة الراحلة ولدت الفنانة االعراقية، ازادوهي صاموئيل، في عام 1942م، وتعد اول خريجة لمعهد الفنون الجميلة1962 ،وهي عملت ممثلة في مسارح بغداد وتعتبر من رواد المسرح العراقي منذ عام 1954م، وتعتبر آزادوهي من أكثر الممثلات العراقيات نشاطا وغزارة ومشاركة بمسرحيات هامة في تاريخ المسرح العراقي.

وعملت ازادوهي صموئيل، منذ صعودها خشبة المسرح مع العديد من المخرجين المسرحيين الكبار امثال : جعفر السعدي وابراهيم جلال وجاسم العبودي وقاسم محمد وبهنام ميخائيل وبدري حسون فريد ومحسن العزاوي وجعفر علي وغيرهم من العمالة في المسرح.

وكانت نقابة الفنانين العراقيين قد نعت في وقت سابق من عام 2021 الفنانة العراقية، ازادوهي صاموئيل، الا ان عائلتها كذبت الانباء لتعود لتأكيدها اليوم.

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