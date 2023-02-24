"بين الأهم منذ بدء الحرب".. واشنطن تفرض حزمة عقوبات كاسحة على روسيا وداعميها

2023/02/24 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، "أحد أهم العقوبات حتى الآن" لقمع الذين يساعدون موسكو في حربها ضد أوكرانيا، مستهدفة قطاع المعادن والتعدين في روسيا، ومؤسساتها المالية، وسلسلة التوريد العسكرية الخاصة بها، والأفراد والشركات بأنحاء العالم.

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