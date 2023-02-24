قصة مصرية هزمت السرطان وحققت حلم الماجستير في عمر الـ 80

2023/02/24 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدرج الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة المنصورة، حققت السيدة آمال إسماعيل متولي حلما عمره 68 عاما بعد حصولها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز وهي في ال80 من عمرها.

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