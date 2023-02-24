الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس شورى سلطنة عمان

2023/02/24 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ، اليوم الجمعة، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس شورى سلطنة عمان.

وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان في بيان ان “رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس شورى سلطنة عمان”.

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