السوداني يوجه بإطلاق حزمة من الإجراءات لدعم شريحة المتقاعدين

2023/02/24 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الجمعة، بإطلاق حزمة من الإجراءات لدعم شريحة المتقاعدين.

وقال مكتب اعلام السوداني في بيان ان “حزمة الاجراءات تضمنت:-

– شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين.

– صرف مكافأة (500.000) دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته.

– تهيئة إجراءات صرف مكافأة( نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذا الأمر

– تنظيم إجراءات صرف مبلغ (الاجازات التراكمية) نقداً عند انفكاك المحال للتقاعد

– منح المتقاعدين تخفيضاً بنسبة(25 %) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة

– منح المتقاعدين أولوية العلاج خارج العراق على نفقة الدولة

-تهيئة معاملة المحالين الى التقاعد قبل (ستة اشهر) من تاريخ الإحالة دون أن يعني هذا (احالته للتقاعد) منعا لتأخر الإجراءات مع ضمان تقاضي الراتب التقاعدي في المواعيد المحددة.

– إعداد البيانات الخاصة بهوية التقاعد قبل (شهر) من تاريخ الانفكاك وتأمين استلامها من دون تأخير

– إتمام معاملة التقاعد بانسيابية والتأكد من تسديد استقطاع التوقيفات التقاعدية مع عدم الامتناع عن تسليم الراتب التقاعدي بحجة عدم تسديد التوقيفات.

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