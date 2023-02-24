2023/02/24 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2sXR5G3kDW8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أم زينب: زوجي يطردني من البيت حتى يشرب الخمر مع صديقه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أم زينب: زوجي يطردني من البيت حتى يشرب الخمر مع صديقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).