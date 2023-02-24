نقابة الفنانين العراقيين تنعى الفنانة ازادوهي صاموئيل

2023/02/24 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنانة الكبيرة ازادوهي صاموئيل والذي وافتها المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون الجدير بالذكر ان الفنانة الراحلة ولدت الفنانة الكبيرة ازادوهي صاموئيل في عام 1942م، وتعد اول خريجة لمعهد الفنون الجميلة1962 وهي […]

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