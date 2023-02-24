2023/02/24 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي لـ (الزمان): طلبت من لافروف إستخدام الفيتو ضد قرار إسقاط الأسد عسكرياً تعديل قانون الإنتخابات سيمرّر بإتفاق رؤى القوى السياسية بايدن رد على أطراف عراقية (المالكي لا ينحاز إلى إيران ولا يميل إلى الولايات المتحدة) قلت للكاظمي سأوفر لك الحماية ولكنه يريد العيش في الخارج بغداد – احمد عبد […]

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