2023/02/24 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزّاز يتكفّل علاج لاعبة السلة ريهام محمد بغداد – ندى شوكت اوعز رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز ،بعلاج لاعبة المنتخب العراقي لكرة السلة ريهام محمد ،التي تعرضت لاصابة في احدى ساقيها خلال بطولة رسمية.واعربت والدة اللاعبة ريهام لقناة (الشرقية نيوز) عن (شكرها للبزاز وتكفله علاج ابنتها من خلال اجراء لها عملية جراحية […]

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