2023/02/24 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور يتوعّد المخالفين بغرامات مضاعفة ويمنع سير عجلة التكتك الإطاحة بتجّار أسلحة وقتل دواعش قرب العظيم المحافظات – مراسلو (الزمان) نجحت مفارز الامن الوطني ، في تفكيك شبكة متاجرة بالأسلحة بعد الاشتباك مع اثنين من افرادها ،ضبط بحوزتهم كميات كبيرة البنادق الرشاشة نوع ام 4 في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الجهاز […]

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