حاكم الزاملي: لا للقائمة المغلقة.. لا للدائرة الواحدة



حاكم الزاملي: لا للقائمة المغلقة.. لا للدائرة الواحدة
2023/02/24 | 19:42 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: غرد حاكم الزاملي: لا للقائمة المغلقة..

لا للدائرة الواحدة    ...

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