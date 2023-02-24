“الصقور” تحلق بصدارة الدوري الممتاز بعد ثنائية في مرمى زاخو

2023/02/24 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عزز نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد تحقيق الفوز على مضيفه نادي زاخو بنتيجة 2-0.وتمكن فريق القوة الجوية من افتتاح التسجيل في مرمى الفريق المضيف […]

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