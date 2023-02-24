كلاسيو السيدات يبتسم للجوية برباعية على الزوراء

2023/02/24 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تغلبت سيدات القوة الجوية لكرة الصالات، على الزوراء (4-3)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف القوة الجوية، طيبة سليم (هدفين)، تبارك مؤيد وروان وليد، بينما جاءت أهداف الزوراء عن طريق العائدة من الاحتراف شوخان نور الدين (هدفين) وميس مهدي.

واتسمت أحداث كلاسيكو السيدات بالإثارة والندية طوال مجريات اللقاء، حيث نجحت لاعبات القوة الجوية بقيادة المدرب وليد ضهد من حسم النتيجة بالدقائق الأخيرة.

وحاول مدرب الزوراء سامر سعد العودة بالنتيجة ومعادلة الكفة بإجراء عدة تبديلات، لكنها لم تسفر عن الوصول لشباك الصقور.

وبهذا الانتصار، ارتقى القوة الجوية للصدارة بينما تراجع الزوراء للوصافة.

يذكر أن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات للسيدات، يشهد هذا الموسم مشاركة ضعيفة وصلت ل6 أندية فقط.

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