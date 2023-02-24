هيئة التقاعد تعلن المباشرة بتنفيذ توجيهات السوداني بشأن المتقاعدين

2023/02/24 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الجمعة، المباشرة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن المتقاعدين.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الأخيرة دعت مؤسسات الدولة كافة الى العمل السريع بتهيئة المتطلبات التي تقتضيها عملية تنفيذ حزمة الاجراءات من اجل رفع الحيف عن المتقاعدين".

وأضاف أن "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ستكون ملزمة بتنفيذ توجيهات السوداني الخاصة بدعم شريحة المتقاعدين".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وجه بإطلاق حزمة من الإجراءات لدعم شريحة المتقاعدين تتضمن مكافآت مالية وقطع أراضي.

وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان التوجيهات تضمنت "شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين وصرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته، وتهيئة إجراءات صرف مكافأة (نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذا الأمر".

كما تضمنت وفقاً للمصدر "تنظيم إجراءات صرف مبلغ (الاجازات التراكمية) نقداً عند انفكاك المحال للتقاعد، ومنح المتقاعدين تخفيضاً بنسبة (25 %) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة".

وأشار الى "منح المتقاعدين أولوية العلاج خارج العراق على نفقة الدولة، وتهيئة معاملة المحالين الى التقاعد قبل (ستة أشهر) من تاريخ الإحالة دون أن يعني هذا (احالته للتقاعد) منعا لتأخر الإجراءات مع ضمان تقاضي الراتب التقاعدي في المواعيد المحددة".

ونوه المصدر الى "إعداد البيانات الخاصة بهوية التقاعد قبل (شهر) من تاريخ الانفكاك وتأمين استلامها من دون تأخير، وإتمام معاملة التقاعد بانسيابية والتأكد من تسديد استقطاع التوقيفات التقاعدية مع عدم الامتناع عن تسليم الراتب التقاعدي بحجة عدم تسديد التوقيفات".

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