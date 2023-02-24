الرافدين يباشر باعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار للمسافرين

2023/02/24 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن مباشرته باعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار للمسافرين عبر منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي وذلك التزاما بتوجيهات البنك المركزي العراقي.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان المسافرين الى “جلب المستمسكات الثبوتية الخاصة المطلوبة من قبل البنك المركزي العراق لغرض المنصة الالكترونية وهي ( هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة – وبطاقة السكن ) بالاضافة الى جواز السفر وتذكرة السفر وتذكرة صعود الطائرة ( boarding) اثناء عملية شراء الدولار من منفذ المصرف”.

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