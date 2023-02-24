الحيدري يوضح أسباب رفض نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

2023/02/24 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، اليوم الجمعة، الأسباب التي دعت الى رفض نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، لافتا الى ان السنة والاكراد اكثر المستفيدين من هكذا نظام في حين اوجد عوائق كبيرة امام الكتل والأطراف الشيعية.

وقال الحيدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “جميع أعضاء ائتلاف إدارة الدولة والاطار التنسيقي يرغبون تواجد جميع الأطراف السياسية الأخرى وخصوصا التيار الصدري بالعملية السياسية والاراء المتعلقة بقانون الانتخابات كي يتم حسم الموضوع بين جميع الأطراف بعيدا عن اثارة التوتر إزاء هذا الامر”.

وأضاف ان “نظام الدوائر المتعددة قدم فائدة لبعض المكونات خصوصا السنة والاكراد حيث انحصرت أصواتهم ضمن مناطق تواجدهم، وبنسبة اقل من ذلك لدى المكون الشيعي”.

وبين ان “نظام الدوائر المتعددة لم يكن الى جانب المكون الشيعي بسبب تعدد اطرافه وكتله السياسية، وهو ماشكل عائقا امام الكتل السياسية ولم يكن في صالحها، ماولد رفضا لهذا النظام”.

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