شاهد كيف أجاب مستشار الأمن القومي الأمريكي جنديًا أوكرانيًا يسأل عن إمدادات الذخيرة

2023/02/24 | 20:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسأل إيغور، وهو جندي أوكراني يقاتل على الخطوط الأمامية ضد القوات الروسية، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول متى يمكن للقوات الأوكرانية أن تتوقع المزيد من تدفق الأسلحة وإمدادات الذخيرة التي تشتد الحاجة إليها من الولايات المتحدة الأمريكية.وهذا ما أجاب به سوليفان على سؤال الجندي.

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