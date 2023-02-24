2023/02/24 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WtiOLIT6kXk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الاقتصادي صادق الركابي: الصناعات تراجعت بسبب الاعتماد على المواد الخام من روسيا وأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الاقتصادي صادق الركابي: الصناعات تراجعت بسبب الاعتماد على المواد الخام من روسيا وأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).