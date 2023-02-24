الديمقراطي الكردستاني يكشف عن الالية المتفق عليها لارسال اموال الاقليم من بغداد

2023/02/24 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، عن ابرز نتائج زيارة وفد اقليم كردستان الى بغداد لمناقشة القضايا العالقة ابرزها تشريع قانون النفط والغاز.

وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوفد ناقش مؤخراً مع وزارة النفط الاتحادية، الاتفاق على حل النقاط الخلافية بشأن ادارة السياسة النفطية داخل البلاد فضلاً عن ايجاد الحلول لها وفقاً للدستور وهذا ماتم الاتفاق عليه قبيل تشكيل حكومة السوداني في اجتماع “ائتلاف ادارة الدولة” ، مبيناً أن “الاتفاق قضى بتشريع قانون النفط والغاز خلال مدة زمنية امدها 6 اشهر منذ تشكيل الحكومة الجديدة ولايزال الوفد مستمراً بنقاشه مع بغداد”.

واضاف أن “النتائج الاولية لتفاهمات الوفد مع بغداد، كشفت عن التوصل الى مراحل متقدمة بشكل كبير ازاء التفاهم حول قانون النفط والغاز، إذ ان واردات بيع النفط في جميع البلاد ستكون في سلة واحدة كما ان الادارة ستكون مشتركة” ، لافتاً الى أن “الوفد حسم كذلك ملف حصة الاقليم من موازنة 2023، حيث تم الاتفاق على تخصيص نسبة 14% من اموال الموازنة المالية الى كردستان”.

وعن الية ارسال الاموال المخصصة من بغداد الى الاقليم ضمن موازنة 2023، قال كريم إن “المباحثات بين وفد كردستان وبغداد قضت بارسال الاموال على شكل قرض مالي لحين الانتهاء من تشريع قانون النفط والغاز، على اعتبار ان المحكمة الاتحادية اصدرت حكمها بمنع دفع التسديد المالي الى الاقليم”.

الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اصدرت قراراً في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.

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