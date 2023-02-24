2023/02/24 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قضت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر تشرين الأول 2016.

وبعد 7 ساعات من المداولات، أعلنت المحكمة أنها "مقتنعة" بالاغتصاب، "الذي وصفه بشكل دائم ودقيق" من قبل المدعي المدني، الشابة الفرنسية لورا بريول.

وتم اعتقال سعد لمجرد على الفور من قاعة المحكمة.

وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة "الاعتداء الجنسي".

ونفى المغني المغربي أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها، حسب وكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على سعد المجرد بالسجن 6 أعوام بتهمة الاغتصاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم على سعد المجرد بالسجن 6 أعوام بتهمة الاغتصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).