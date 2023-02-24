يحيى رسول: لايمضي يوم بلا ضربة أرضية أو جوية للارهابيين

2023/02/24 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، وجود ضربات أرضية وجوية بشكل يومي على معاقل "الارهابيين".

وقال رسول في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "القوات المسلحة مستمرة في عملياتها ضد الإرهابيين"، لافتاً الى ان "القوات الجوية نفذت عدة ضربات موجعة للإرهابيين في عدة أماكن استحصلت استخابراتنا أماكن تواجدهم"، منوهاً الى اننا كـ عراقيين " يجب نستمر سوية لمنع تواجد عناصر داعش"، وبتالي يجب ان "نستمر بالعمليات الاستباقية لدك هذه الرؤوس العفنة" على حد تعبيره.

وأضاف رسول ان "التحديات لن تنتهي بمواجهة الإرهاب" لكن "قواتنا تكاد لا يمضي يوم الا ووجهنا ضربات برية او جوية للإرهابيين"، مبينا اننا نعمل كقوات حكومية يضاف لها حرس الاقليم (قوات البيشمركة) للقضاء على ما تبقى من عناصر التنظيم الإرهابي".

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